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رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار إقامة الحج هذا العام من داخل المملكة

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رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار السعودية إقامة الحج هذا العام من داخل المملكة رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار إقامة الحج هذا العام من داخل المملكة
"السُّلمي" يشيد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين لسلامة ضيوف الرحمن

رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار السعودية إقامة الحج هذا العام من داخل المملكة

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بقرار المملكة العربية إقامة حج هذا العام 1441 هجرية بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة كورونا في أكثر من (180) دولة حول العالم، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالمياً.

وأكد الدكتور السُّلمي في بيان له اليوم أن هذا القرار الحكيم يعكس حرص المملكة الشديد على إقامة شعيرة الحج بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الحجاج وحمايتهم من مخاطر هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وثمّن رئيس البرلمان العربي عالياً جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في خدمة الحرمين الشريفين وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لأداء مناسك الحج والعُمرة والعناية بحجاج وزوار بيت الله الحرام.

وأشاد الدكتور السُّلمي بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لسلامة ضيوف الرحمن، والتي تأتي انطلاقاً من حرص المملكة الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من أداء مناسك الحج والعُمرة في أمن وصحة وسلامة، ودعماً للجهود الدولية في محاصرة انتشار جائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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