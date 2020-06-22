"السديس": قرار إقامة موسم الحج بأعداد محدودة يحفظ للمسلمين أرواحهم

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أشاد بما بذلته السعودية وقيادتها الرشيدة من جهود لمكافحة فيروس كورونا

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار وزارة الحج والعمرة المتعلق بحج هذا العام 1441هـ، وإقامته بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

وفي التفاصيل، قال الرئيس العام: من منطلق حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على سلامة عامة الناس، وسلامة مواطني السعودية والمقيمين على أرضها، وبذلهما الغالي والنفيس في المحافظة على صحة وسلامة البلاد والعباد من أي أخطار، خاصة تفشي الأمراض، وفي ظل هذه الجائحة التي يشهدها العالم المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وما بذلته السعودية من جهود لمكافحة هذا الفيروس، جاء قرار وزارة الحج الذي لاقى مباركة إسلامية ودولية حرصًا على سلامة المسلمين، ومجنبًا إياهم الأخطار. وما هذه القرارات إلا قرارات مباركة وواجب شرعي.

وأكد الشيخ السديس دور السعودية الرائد منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وما تقدمه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين، ولضيوف الرحمن كل عام.

وختم الرئيس العام بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على حرصهما الدائم على سلامة المسلمين، والمحافظة على أرواحهم، داعيًا الله - عز وجل - لهما بالعون والتوفيق.