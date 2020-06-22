أخبار عاجلة

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
ملعب ONTime - سيف زاهر يكشف كل ما يخص الأهلي والزمالك من صفقات وأخبار -
ملعب ONTime - كارل ماركهام: فوز ليفربول بالدوري بعد غياب 30 سنة فرحة كبيرة لجماهير الريدز -
الحكيم في بيتك | مفهوم الصحة الجنسية عند المرأة (حلقة كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة

Print
مصر تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة
إجمالي الإصابات تخطي الـ 56 ألفًا بينهم 15133 حالة تعافٍ

مصر تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة

تخطى إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في حاجز الـ 56 ألف حالة، بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بالفيروس على أساس يومي بـ 1576 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 85 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 397 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و16613 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها، و2278 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الحكيم في بيتك |نسبة الإعاقة في مصر حوالي 13% ونصف العدد من النساء!

الحكيم في بيتك |نسبة الإعاقة في مصر حوالي 13% ونصف العدد من النساء!

مساء dmc- يوسف الشريف: انا من الناس إللى عندها شغف بصلاح وبزعل لما بشوف الناس بتفطس من نجاح أي مصري

مساء dmc- يوسف الشريف: انا من الناس إللى عندها شغف بصلاح وبزعل لما بشوف الناس بتفطس من نجاح أي مصري

قبل رفع الحظر.. مصر تسجل 1625 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة وفاة

قبل رفع الحظر.. مصر تسجل 1625 إصابة جديدة بكورونا و87 حالة وفاة

بعد اتهام بعضهم بالتقاعس، أطباء مصر يطالبون رئيس الوزراء بالاعتذار

بعد اتهام بعضهم بالتقاعس، أطباء مصر يطالبون رئيس الوزراء بالاعتذار

شبكة عيون الإخبارية