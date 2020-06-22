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الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف"

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الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف" الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف"
اختيار المرشحين بناء على الكفاءة والمقاعد المتاحة.. وإمكانية دراسة السنة الأخيرة بجامعة أمريكية

الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل في برنامج

حدَّدت "نيوم" وجامعة فهد بن سلطان الأهلية يوم الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل في برنامج "نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف". ويتيح البرنامج فرصة الابتعاث للطلاب والطالبات من منطقة تبوك ونيوم في مجالات تقنية المعلومات.

وبإمكان الراغبين في تقديم طلبات التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني أدناه للتعرف أكثر على الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.

http://fbsu.edu.sa/neom2/index.html.

وسيكون اختيار المرشحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة في مجالات تقنية المعلومات، مع إمكانية دراسة السنة الأخيرة في إحدى الجامعات الأمريكية.

ويقدم البرنامج الكثير من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح، وفرص عمل مرموقة في مشروع "نيوم" والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع، وذلك فور الانتهاء من دراستهم؛ كي يسهموا في بناء مستقبلهم الرقمي. فيما سيحصل كل طالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة.

ويأتي ذلك الإعلان استكمالاً للشراكة التي وُقّعت مع جامعة فهد بن سلطان مؤخرًا، التي تهدف إلى توفير منح دراسية لنحو 500 شخص خلال السنوات الخمس المقبلة من أبناء وبنات منطقتَي تبوك و"نيوم" في مجالات متخصصة عدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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