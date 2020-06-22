أخبار عاجلة

روحاني: مستعدون للتفاوض مع واشنطن بشروط -
تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض -
لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات -
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية -
الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية -
تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة -
الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
الرياضة أيضا أصابها الوباء... -
مساء dmc - محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية بحي الهرم لـ"كورونيش" سياحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا: ندعم بقوة جهود لحل الأزمة في جنوب اليمن

Print
أمريكا: ندعم بقوة جهود السعودية لحل الأزمة في جنوب اليمن أمريكا: ندعم بقوة جهود لحل الأزمة في جنوب اليمن
طالبت الجميع باحترام مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة البلاد

أمريكا: ندعم بقوة جهود السعودية لحل الأزمة في جنوب اليمن

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، دعمها بقوة جهود لحل الأزمة في جنوب اليمن مطالبة الجميع باحترام مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة البلاد، وفقًا للعربية نت.

وفى التفاصيل، أكدت الخارجية الأمريكية أن حزب الله منظمة إرهابية وأنشطتها تهدد أمن لبنان، مجددة التشديد على مواجهة أنشطة الحزب الإرهابية.

ومن جهة أخرى، رحبت اليمنية بدعوة التحالف بقيادة السعودية لوقف كل أعمال التصعيد في المحافظات المحررة من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء.

وثمنت الحكومة الشرعية الجهود الكبيرة للسعودية في وقف التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واستئناف مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

ورحب المجلس الانتقالي بدعوة تحالف دعم الشرعية لوقف إطلاق النار في محافظة أبين، كما رحب بوقف التصعيد في بقية محافظات الجنوب، مشددًا على موقفه الدائم تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ماتخليش حد يخدعك لجان الجماعة الإرهابية تسعى للوقيعة بين الحكومة والأطباء | #من_مصر

ماتخليش حد يخدعك لجان الجماعة الإرهابية تسعى للوقيعة بين الحكومة والأطباء | #من_مصر

الحكومة تلغى كروت الشحن فئة ٥٠ جنيهًا.. وشروط جديدة لدخول المدن السياحية

الحكومة تلغى كروت الشحن فئة ٥٠ جنيهًا.. وشروط جديدة لدخول المدن السياحية

"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام

"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

شبكة عيون الإخبارية