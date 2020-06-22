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الاتفاق: الكشف الطبي يؤكد حالتَيْن إيجابيتَيْن لفيروس "كورونا"

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الاتفاق: الكشف الطبي يؤكد حالتَيْن إيجابيتَيْن لفيروس "كورونا" الاتفاق: الكشف الطبي يؤكد حالتَيْن إيجابيتَيْن لفيروس "كورونا"
التدريبات انطلقت وسط غياب 8 لاعبين

الاتفاق: الكشف الطبي يؤكد حالتَيْن إيجابيتَيْن لفيروس

أعلن نادي الاتفاق اليوم الاثنين إصابة لاعبَيْن بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بعد إجراء الفحص الطبي، هما الحارس عبدالله الصالح، ولاعب المواليد ماهر محمد. وقد مُنح اللاعبان إجازة مرضية.

وفي الجانب الفني انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحت شعار (نعود بحذر) مساء اليوم الاثنين على ملعب عبدالله الدبل بالدمام، بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/ 2020.

وحرصت إدارة النادي على تطبيق التدابير الاحترازية كافة وفق بروتوكول وزارة الرياضة، ابتداء من السماح بدخول التدريبات للاعبين وأعضاء الفريق من أجهزة فنية وإدارية وطبية من الذين اجتازوا فحص الجديد كوفيد-19، ثم المتابعة بالكشف على درجة الحرارة، وملاحظة أي أعراض جانبية. كما أكدت إدارة النادي أهمية تطبيق الاحترازات الطبية داخل وخارج المنشأة وفق بروتوكول وزارة الرياضة.

وشهد التدريب غياب 8 لاعبين بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا؛ إذ لم تظهر فحوصات الثلاثي محمد الكويكبي وصالح العمري وعبدالله الخطيب، فيما منحت الإدارة إجازة مرضية بداعي المخالطة للثلاثي علي الخيبري وحسين سالم وماجد النجراني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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