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"أولمرت" يحذر: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيكون كارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين

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"أولمرت" يحذر: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيكون كارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين "أولمرت" يحذر: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة سيكون كارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين
لفت إلى أن خطة "نتنياهو" ستؤدي لانهيار السلطة

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم (الاثنين)، من أن ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية سيكون كارثة على الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقال "أولمرت" في حديث مع "آر تي" الروسي: "في حال قررت إسرائيل اتخاذ خطوات أحادية الجانب بغية ضم تلك الأراضي فسيؤدي ذلك إلى تقويض أي فرص للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين على اتفاقية السلام الشامل في المستقبل".

وشدد على أهمية عدم وضع عراقيل أمام فرصة إنشاء الدولة الفلسطينية.

وذكر أن المفتاح الرئيس للمستقبل المستقر في المنطقة يكمن في التوصل إلى اتفاقية سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أن المفتاح لتوقيع هذه الاتفاقية يكمن في إدراك ضرورة أن يتم تأسيس الدولة الفلسطينية لأن الفلسطينيين لهم حق في تقرير المصير الأمر الذي أؤيده بشكل كامل.

ولفت "أولمرت" إلى أن خطة بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية ستؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وهذا السيناريو قد يهز الأوضاع في الشرق الأوسط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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