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بعد زيادة إصابات "كورونا".. بلغاريا تعيد فرض الكمامة في الأماكن العامة

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بعد زيادة إصابات "كورونا".. بلغاريا تعيد فرض الكمامة في الأماكن العامة بعد زيادة إصابات "كورونا".. بلغاريا تعيد فرض الكمامة في الأماكن العامة
"أنانييف" أرجع القرار إلى حماية صحة المواطنين

بعد زيادة إصابات

جعلت بلغاريا اليوم (الاثنين) وضع كمامات الوجه الواقية في جميع الأماكن العامة المغلقة إلزاميًا مرة أخرى، وذلك بعد تسجيل أعلى زيادة أسبوعية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح وزير الصحة كيريل أنانييف أن الغرض الوحيد من قرار إعادة فرض الكمامة هو حماية صحة وحياة المواطنين البلغار، وفقًا لـ"رويترز".

وشدد على وضع الكمامات في المتاجر ودور السينما والمسرح وخلال الأحداث الرياضية، وترك مسافة متر ونصف المتر بين كل شخصين.

وأعادت الدولة المطلة على البحر الأسود والتي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة فتح المطاعم والمقاهي ورفعت التوصية بالبقاء في المنزل في أغلب المناطق، لكنها سجلت 606 حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الأسبوع الماضي وهي أعلى زيادة أسبوعية تشهدها البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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