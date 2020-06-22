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الحسم 5% من راتب اللاعب غير الملتزم بـ"البروتوكول"

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الحسم 5% من راتب اللاعب غير الملتزم بـ"البروتوكول" الحسم 5% من راتب اللاعب غير الملتزم بـ"البروتوكول"
التحذير من المصافحة والمطالبة بالتباعد

الحسم 5% من راتب اللاعب غير الملتزم بـ

أرسلت لجنة الاحتراف تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية، للتقيد بما جاء فيه وتطبيق ما تضمننه البروتوكولات، وتوفير المتطلبات والأدوات والمعدات اللازمة للاعبين تجنبًا للعقوبات.
كما نصت لائحة العقوبات على حسم نسبة 5% من مرتبات اللاعبين في المرة الأولى، و10% للمرة الثانية، و15% للثالثة، لغير الملتزمين بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي في الجلوس في دكة البدلاء، وعدم المصافحة بعد تسجيل الهدف أثناء المباريات أو التمارين، مع تقليل الأطقم الفنية والصحية والرياضية، وذلك لتقليل الاحتكاك بالأشخاص الآخرين .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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