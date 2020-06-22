أخبار عاجلة

تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض -
لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات -
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية -
الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية -
تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة -
الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
الرياضة أيضا أصابها الوباء... -
مساء dmc - محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية بحي الهرم لـ"كورونيش" سياحي -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 24/6/2020 | الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير تبوك: توجيهات ولي العهد بتخصيص قطعة أرض لكل من شمله التعويض بسبب "نيوم"

Print
تسليم التعويضات للدفعة الأولى مالكي العقارات ضمن المرحلة الأولى من المشروع

أمير تبوك: توجيهات ولي العهد بتخصيص قطعة أرض لكل من شمله التعويض بسبب

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بتحقيق رؤية المملكة 2030 ونجاح البرامج والمشاريع المرتبطة بها، والتي تسير بخطى ثابتة وقوية بفضل الله، سواء في منطقة تبوك أو في بقية مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال تسليمه اليوم، بديوان الإمارة الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم.

وأوضح: أن "توجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله - جاءت بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض، وذلك في الساحل أو محافظة ضباء أو مدينة تبوك، بالإضافة إلى عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك قيام شركة نيوم بإعداد برنامج لاستقطاب أبناء وبنات المنطقة في دورات تدريبية تسهم في إيجاد أعمال لهم في هذه المشروعات".

وأكد أمير منطقة تبوك أن حرص المواطنين على بلادهم واللحمة التي بينهم تشكلت بفضل الله ثم بالتمسك بتعاليم الدين الحنيف وتطبيق شريعة الله، إلى جانب تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة.

وفي نهاية اللقاء سلم سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، للمستفيدين التعويضات المخصصة لهم والمنح الإضافية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن التعويضات ستكون متتالية على دفعات خلال الأسابيع القادمة بمشيئة الله.

وفي الختام دعا المولى القدير أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد _حفظهما الله.

أمير تبوك: توجيهات ولي العهد بتخصيص قطعة أرض لكل من شمله التعويض بسبب

أمير تبوك: توجيهات ولي العهد بتخصيص قطعة أرض لكل من شمله التعويض بسبب

أمير تبوك: توجيهات ولي العهد بتخصيص قطعة أرض لكل من شمله التعويض بسبب

أمير تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض

تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض

لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

شبكة عيون الإخبارية