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"أغاثي"الملك يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين بمخيم الزعتري

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وراجع عيادات المركز أمس 193 مريضًا بمختلف الحالات

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.

وراجع العيادات أمس 193 مريضًا بمختلف الحالات، حيث استقبلت عيادات الطب العام 58 مستفيدا، وعيادة الأطفال 56 طفلاً عوينوا وصُرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 17 مريضا.

كما استقبل 37 مريضة في العيادات النسوية وعوينّ وفُحصن وصُرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 19 مريضًا، كذلك أجريت 11 صورة أشعة ل 8 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 163 وصفة طبية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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