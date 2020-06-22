أخبار عاجلة

تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض -
لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات -
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية -
الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية -
تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة -
الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
الرياضة أيضا أصابها الوباء... -
مساء dmc - محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية بحي الهرم لـ"كورونيش" سياحي -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 24/6/2020 | الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

معهد الحرم المكي الشريف يبدأ استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ

Print
معهد الحرم المكي الشريف يبدأ استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ معهد الحرم المكي الشريف يبدأ استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ
في المرحلتين المتوسطة والثانوية بأقسامهما الثلاثة: الصباحي والمسائي والنسائي

معهد الحرم المكي الشريف يبدأ استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ

بدأت إدارة معهد الحرم المكي الشريف اليوم استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بأقسامهما الثلاثة "القسم الصباحي والقسم المسائي والقسم النسائي".
وبيّن مدير المعهد الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي أن التسجيل سيستمر بمشيئة الله تعالى حتى يوم الاثنين 15/ 11/ 1441هـ عبر الرابط الإلكتروني https://me.classera.com/students/register/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgyNDY%3D#
وأشار مدير المعهد إلى أن شروط القبول تتمثل في أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جداً، علاوة على اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي يحدد لاحقاً في حال القبول المبدئي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون لائقاً طبياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض

تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض

لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

شبكة عيون الإخبارية