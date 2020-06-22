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ائتلاف من 192 دولة يعارض ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

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ائتلاف من 192 دولة يعارض ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية ائتلاف من 192 دولة يعارض ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية
يضم البلدان العربية والأفريقية والأوروبية وعدم الانحياز

ائتلاف من 192 دولة يعارض ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم (الاثنين)، أن لدى الفلسطينيين ائتلافًا دوليًا يضم 192 دولة ضد خطة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال "عريقات": "أصبح لدينا الآن ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل بضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

وبين المسؤول الفلسطيني أن الائتلاف يضم المجموعة العربية أولاً ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية والأوروبية.

ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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