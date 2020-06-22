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إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

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إصابة 5 من فريق لاعب الهلال

أف ب: أعلن نادي النجم الأحمر الصربي، اليوم الاثنين، عن إصابة 5 من لاعبي الفريق بفيروس «كورونا» المستجد بعد خوضهم العديد من المباريات أمام آلاف المشجعين .
ويأتي الإعلان بعد 12 يوماً من مباراة الدربي ضد الغريم التقليدي بارتيزان بلجراد التي أقيمت أمام 16 ألف متفرج، وهو عدد غير مسبوق في أوروبا منذ تفشي وباء "كورونا" وأدى إلى إيقاف النشاط الكروي في القارة العجوز.
وكان الدوري الصربي استأنف نشاطه أواخر مايو وراء أبواب موصدة قبل أن يسمح للجمهور بحضور المباريات من دون تحديد العدد خلال الشهر الجاري.
واحتفل لاعبو النجم الأحمر بتتويجهم أبطالاً للدوري السبت بعد خوضهم مباراتهم الأخيرة في الدوري المحلي ضد بروليتر (2-1)، أمام جمهور قدر بنحو 10 آلاف متفرج.
وكشف النادي أن 4 من أصل 5 لاعبين كانوا يعانون من عوارض ولم يخوضوا مباراة السبت.
وختم النادي: "اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون لحجر صحي صارم وهم على تواصل دائم مع الفريق الطبي للنادي".
يذكر أن النجم الأحمر يضم في صفوفه الأسترالي ميلوش ديجينيك محترف فريق الهلال السابق .

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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