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الجمارك : تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات

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الجمارك السعودية: تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات الجمارك : تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات
من الدول التي لا تسمح بدخول صادرات السيارات من المملكة إلا بموافقات

الجمارك السعودية: تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات

أعلنت الجمارك أنه وفقًا لقرار المملكة المعلن يوم أمس، والخاص بتطبيق مبدأ "المعامله بالمثل" - بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية - على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.

وأوضحت "الجمارك" أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء و الموزعين المعتمدين.

وأكدت أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.الجمارك السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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