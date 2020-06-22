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عسير.. 371 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

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عسير.. 371 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة عسير.. 371 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة
150 حالة شهدتها خميس مشيط.. و79 في أبها

عسير.. 371 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 371 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات ، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 371 موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 150 حالة، وأبها 79 حالة، والنماص 29 حالة، ومحايل عسير 26 حالة، وبيشة 25 حالة، وأحد رفيدة 11 حالة، وتثليث 8 حالات، المجاردة 7 حالات، البشائر 7 حالات، بللسمر 6 حالات، الحرجة 5 حالات، سراة عبيدة 5 حالات، تنومة 4 حالات، وسبت العلاية 3 حالات، المضة حالتان، القحمة حالتين، ظهران الجنوب حالتين.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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