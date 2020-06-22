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تخطيط سليم.. ومبادرات شاملة

مثله مثل غيره من القطاعات، التي شهدت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة انطلاقاً من "رؤية 2030"، أحرز القطاع الزراعي في المملكة قفزات كبيرة، كان لها أبلغ الأثر في مجال تعزيز الأمن الغذائي، بما جنب المملكة نواتج تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على سلاسل إمداد الغذاء في العالم؛ ففي حين أدت الانكماشات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وما صاحبها من إغلاقات إلى نقص العديد من السلع الغذائية في دول كثيرة بالعالم، رغم توفر العرض من المواد الغذائية، وانخفاض أسعارها إلى أقل مستوى منذ 2015، فإن المملكة لم تشهد أي نقص سلعي في المواد الغذائية، ولم تشهد أيضاً ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية أو بعضها خارج المتغيرات المعتادة.

وتجاوز السعودية لأزمة اختلال سلاسل إمداد الغذاء، التي عانت منها غيرها من الدول؛ هو أحد نتائج استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنبثقة عن "رؤية 2030" قبل أربع سنوات، والتي تقوم على 59 مبادرة مختلفة تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة، من ضمنها تخصيص مساحة 164 مليون متر مربع لإنشاء 5 مدن زراعية ومتنزهات، وإطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يشمل 8 قطاعات منها، صغار مربي الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنحل والعسل، والبن العربي، والمحاصيل البعلية، كما تضمنت المبادرات إصدار 178 ترخيصاً لمشاريع الدواجن المختلفة، و29 ترخيصاً لمشاريع البيوت الزراعية، وفي قطاع الثروة السمكية طرح أكثر من 20 موقعاً استثمارياً في البحر الأحمر أمام المستثمرين في مساحة تتجاوز 2400 كيلو متر.

فبفضل التخطيط السليم والمبادرات الشاملة، استطاعت السعودية أن تحقق نتائج قياسية في مجالات توفير الغذاء، فتقدمت في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، من المرتبة 32 في 2016 إلى المرتبة رقم 30 في 2019 من أصل 113 دولة شملها التصنيف، كما بلغ حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال؛ بما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة؛ بحسب ما أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، في بيان موسع اليوم (الاثنين)، وحققت المملكة نِسَب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، منها التمور، التي بلغ اكتفاؤها الذاتي منها 125 في المئة، والخضار والدواجن التي اكتفت منها بنسبة 60 في المئة، في حين وصل اكتفاؤها من البيض نسبة 116في المئة، بينما بلغ اكتفاؤها من الحليب الطازج ومشتقاته 109 في المئة، والأسماك 55 في المئة.

وتشير هذه الإحصائيات إلى مستوى متقدم في تأمين السعودية لغذائها، وتوفير مكوناته المختلفة سواء بالإنتاج المحلي أو بالمخزون الاستراتيجي، ومن ذلك تمتعها بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق، بلغت أكثر من 3.3 ملايين طن، ومحصلة لكل هذه الإنجازات التي أحرزت بناءً على الاستراتيجية المنبثقة من "رؤية 2030"، خلال أربع سنوات، لم تتأثر السعودية بما تأثرت به الكثير من الدول الأخرى، التي شهدت نقصاً في المواد الغذائية وارتفاعًا لأسعارها؛ نتيجة تقطع السبل بإمدادات سلاسل الغذاء من مصادرها العالمية.