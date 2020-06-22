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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 7260.09 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 7260.09 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 7260.09 نقطة
بتداولات تجاوزت 5.2 مليارات ريال لأكثر من 265 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 85.79 نقطة ليقفل عند مستوى 7260.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.2 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 265 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 269 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية, الباحة, العالمية, الأبحاث والتسويق, ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أليانز إس إف, اتحاد اتصالات, مجموعة الحكير, باتك, والكابلات السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و6.80% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، سيرا, الجزيرة, وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, دار الأركان, الإنماء, سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 69.06 نقطة ليقفل عند مستوى 8027.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 ألف سهم تقاسمتها 832 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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