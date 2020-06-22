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"مدني الباحة" يخمد 3 حرائق.. أحدها شبّ في أشجار المندق

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طالب من يرغب في التخلص من الأعشاب والحشائش بالتنسيق معهم

أخمدت فرق الدفاع المدني في الباحة حريقاً نشب في مجموعة من الأعشاب والأشجار بقرية بالحكم التابعة لمحافظة المندق.

وتفصيلاً، قال الناطق الإعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي: إن فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق باشرت حادث حريق في مجموعة من الأعشاب والأشجار في تمام الساعة 9:20 من صباح هذا اليوم الاثنين بقرية بالحكم وفي مساحة تقدر بحوالي 300×300.

وأضاف: شارك عدد من فرق الدفاع المدني من مركز النصباء ودوس والبلد وبني حسن والقرى، وتم إخماده ولله الحمد، كما تم تسليم الموقع للجهات ذات العلاقة.

وتابع: كما تمت مباشرة حادث حريق في مركز دوس (عمضان) في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مساحة تقدر بحوالي 90×80 وشارك في إخماد الحريق ثلاث فرق من مركز برحرح ومركز دوس.

وأردف: وتمت مباشرة حادث حريق بشرى التابع لمحافظة بلجرشي في تمام الساعة 11:38 من صباح هذا اليوم وفي مساحة تقدر بحوالي 500×200 م تقريباً وشارك في الحريق فرقة إطفاء من مركز بالشهم ومركز طيلان والمركز الثاني، وتم دعم الموقف بعدد 4 وايتات مياه تابعة لفرع وزارة المياه، وقد ساعد في انتشار الحريق سرعة الرياح، وكذلك الأعشاب اليابسة.

والدفاع المدني يهيب بالجميع في حال رغبتهم في التخلص من الأعشاب والحشائش غير المرغوب فيها التنسيق مع الدفاع المدني على الرقم 998؛ لتزويدهم بالإجراءات النظامية حيال ذلك، ويدعو الجميع إلى المحافظة على الغطاء النباتي، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

الدفاع المدني الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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