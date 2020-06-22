مع الحذر.. الحركة تدب في صوالين الحلاقة والمراكز الرياضية بحائل

استأنفت صوالين الحلاقة في منطقة حائل ممارسة أنشطتها وسط تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، بعد رفع التعليق عن أنشطتها التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وشهدت صوالين الحلاقة الرجالية في مختلف المدن والقرى بالمنطقة إقبالاً يضفي عليه الالتزام والاحتراز والحذر، وتطبيقها للبروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتضمنت البروتوكولات إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، وذلك احترازيًا لضمان سلامة الجميع من انتقال فيروس عدوى كورونا.
وعاودت الصالات والمراكز الرياضية في منطقة حائل أنشطتها الرياضية المقدمة في تلك المراكز، وذلك وفق الاشتراطات الاحترازية المعلنة من قبل الوزارة في "البروتوكول الطبي" المخصص لهذه الأنشطة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.صوالين الحلاقة حائل