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مع الحذر.. الحركة تدب في صوالين الحلاقة والمراكز الرياضية بحائل

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مع الحذر.. الحركة تدب في صوالين الحلاقة والمراكز الرياضية بحائل مع الحذر.. الحركة تدب في صوالين الحلاقة والمراكز الرياضية بحائل
مع تطبيق الاشتراطات الاحترازية ‏ للحد من تفشي المستجد

مع الحذر.. الحركة تدب في صوالين الحلاقة والمراكز الرياضية بحائل

استأنفت صوالين الحلاقة في منطقة حائل ممارسة أنشطتها وسط تطبيق ‏‏"البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، بعد رفع التعليق عن أنشطتها ‏التجارية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ‏المستجد "كوفيد-19".‏

وشهدت صوالين الحلاقة الرجالية في مختلف المدن والقرى بالمنطقة إقبالاً ‏يضفي عليه الالتزام والاحتراز والحذر، وتطبيقها للبروتوكولات التي ‏أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتضمنت البروتوكولات إرشادات ‏واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، وذلك احترازيًا لضمان ‏سلامة الجميع من انتقال فيروس عدوى كورونا.‏

وعاودت الصالات والمراكز الرياضية في منطقة حائل أنشطتها ‏الرياضية المقدمة في تلك المراكز، وذلك وفق الاشتراطات الاحترازية ‏المعلنة من قبل الوزارة في "البروتوكول الطبي" المخصص لهذه الأنشطة ‏للوقاية من فيروس كورونا المستجد.‏صوالين الحلاقة حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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