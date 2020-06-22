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وصلن لـ260 مليون أرملة.. العالم يحيي "اليوم الدولي للأرامل".. غدًا

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وصلن لـ260 مليون أرملة.. العالم يحيي "اليوم الدولي للأرامل".. غدًا وصلن لـ260 مليون أرملة.. العالم يحيي "اليوم الدولي للأرامل".. غدًا
تحت شعار "إدراج الأرامل في العمل من أجل إعادة البناء بشكل أفضل"

وصلن لـ260 مليون أرملة.. العالم يحيي

يحيي العالم غدًا الثلاثاء اليوم الدولي للنساء اللواتي فقدن شريك حياتهن، بهدف إسماع أصوات الأرامل والتعريف بتجاربهن ومعاناتهن وحشد الدعم لهن بعد تزايد أعدادهن بسبب .

ووفق ما نقلته " اليوم"، تشير الإحصاءات إلى وجود زهاء 260 مليون أرملة في كل أنحاء العالم، يعيش عشرهن في فقر مدقع.

ويحمل اليوم الدولي للأرامل هذا العام شعار"إدراج الأرامل في العمل من أجل إعادة البناء بشكل أفضل في ظل كوفيد-19"، حيث أدى الوباء إلى تفاقم وضع الأرامل وزيادة عددهن في الأشهر القليلة الماضية بسبب العدد الكبير من الوفيات بين الرجال، مما أفقدهم المعيل وقطع عنهن مصادر الدعم الاجتماعي والاقتصادي والأسري المعتادة.

وفى رسالته بهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش: العالم يحتفل باليوم العالمي للأرامل هذا العام في ظل استمرار عدد الوفيات بسبب كوفيد-19، خاصة بين الرجال، وإنها لحظة مناسبة للتركيز على أبعاد الأزمة المنسية في أغلب الأحيان، وهي حياة الأرامل ومستقبلهن الذي ترك وراءهن.

وحثّ الحكومات على الاستجابة لدعم احتياجات الأرامل الفورية في برامج التحفيز المالي، على سبيل المثال من خلال الوصول إلى التحويلات النقدية.

من ناحيتها، قالت فومزيل ملامبو نغوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: على مدى الأشهر العديدة الماضية، رأينا الطرق العديدة التي يؤثر بها جائحة كوفيد-19 على حياة النساء والرجال بشكل مختلف.. في جميع المجالات، من الصحة إلى الاقتصاد، والأمن إلى الحماية الاجتماعية، تتفاقم آثار الوباء على النساء والفتيات. وفي الوقت نفسه، تميل الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى أن تكون أعلى لدى الرجال.

وأضافت: مركز بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يعرض "عدد النساء" من خلال بيانات منظمة الصحة العالمية التي تظهر أن الرجال يمثلون 59 % من وفيات الفيروس التاجي في إيطاليا، و68 % في المكسيك، و77 % في تايلاند.

وأردفت بالقول: بالفعل، كانت مشكة الأرامل غير مرئية إلى حد كبير، وغير مدعومة وغير قابلة للقياس في مجتمعاتنا، وتشير أحدث الأرقام التي لدينا 2015 إلى أن حوالي 258 مليون امرأة على مستوى العالم قد ترملت. ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير وأن ينمو بشكل أكبر مع استمرار انتشار الفيروس التاجي وتأثيراته على الصحة في جميع أنحاء العالم.اليوم الدولي للأرامل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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