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الكويت: 641 إصابة جديدة بكورونا

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الكويت: 641 إصابة جديدة بكورونا الكويت: 641 إصابة جديدة بكورونا
4 وفيات ترفع العدد الإجمالي لـ 330

الكويت: 641 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 641 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 40291.

وأشارت إلى تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 330.

ووفق صحيفة "القبس"، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ84: جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح "السند" أن حالات الاصابة تضمنت 383 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 59.75 %، و258 حالة لغير الكويتيين بنسبة 40.25%.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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