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هل شاهدت "حلقة النار"؟ كسوف الشمس كما التقطته عدسات الهواة

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شاهده الملايين في آسيا وأفريقيا وشبه الجزيرة العربية

هل شاهدت

شهد هواة مراقبة السماء ظاهرة كسوف الشمس الحلقي المثيرة، يوم الأحد، في عدة مناطق من غرب أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وجنوب الصين.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد التقط المصورون صوراً لهذه الظاهرة الكونية المعروفة باسم الكسوف الحلقي للشمس أو "حلقة النار"، حيث مرّ القمر بين الأرض والشمس، ليخفي الشمس تماماً، ويترك فقط حلقة رقيقة من الضوء الأحمر حوله.

وتزامن هذا الكسوف مع الانقلاب الصيفي، وفيه كان يوم الأحد أطول يوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يغطي القمر مركز الشمس ليظهر مثل حلقة ساطعة، وتكون الأرض بالكامل أو جزئياً في ظل القمر.

وتشهد الأرض كسوف حلقة النار كل عام أو عامين، ولا يمكن رؤيته إلا في نطاق ضيق على كوكب الأرض ومن خلال المسار الذي يسير فيه القمر أثناء الكسوف، وهو ما يعرف باسم خط الوسط.

وبلغت مدة ظهور حلقة النار أقل قليلاً من 90 ثانية.

ولم يستطع الناس الذين يبعدون مئات الكيلومترات من خط الوسط رؤية الكسوف الفعلي، لكنهم رأوا خيطاً خفيفاً من الضوء الأحمر.

ووفقاً لعلماء الفلك، فإن مشاهدة الكسوف تعادل التحول من رؤية مصباح بقوة 500 واط إلى مشاهدة مصباح بقوة 30 واط فقط.

وهذه بعض الصور لحلقة النار الشمسية، تم التقاطها أمس من مناطق مختلفة حول العالم.

هل شاهدت

هل شاهدت

هل شاهدت

هل شاهدت

هل شاهدت

هل شاهدت

ظاهرة كسوف الشمس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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