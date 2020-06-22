7 خطوات بسيطة تكشف لك "الحجوزات الوهمية" للفنادق في العالم

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انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة

كثير من المسافرين يحجزون فنادق ومنتجعات عبر الإنترنت اعتمادًا على الصور وبدون حتى رؤية المكان، فقد يكون مليئًا بالثغرات ويوضع في منصة الحجوزات الوهمية،

وهو ما يفسد الإجازة بعد أن سددت الثمن وفجأة نكتشف أنه غير موجود بالفعل، أو أن مالكه محتال، ومع شغف المسافرين إلى السفر بعد جائحة كورونا وفقًا لأحد مراكز المستهلك ومكتب الجريمة في ألمانيا للعمليات التقنية وجود مجموعات تكنولوجية تعمل على وضع برامج وتطبيقات وهمية للاحتيال على راغبي السفر .

إليك خطوات بسيطة وهامة للكشف عن الحجوزات الوهمية :

1- احذر أن يكون سعر الإيجار منخفضًا بشكل ملحوظ، فهذا يزيد احتمالية الوهم والنصب المالي وفقًا لأحد مراكز المستهلك ومكتب الجريمة في ألمانيا.

2- عليك بإلقاء نظرة على العروض الأخرى في المنطقة القريبة من الفندق الذي اخترته وعقد مقارنة سعرية به.

3- عليك باكتشاف هذه الأمور هل العنوان موجود ومحدد على الخريطة ومراجعة الشارع والشقة او المكان، وكلما تعمقت في الاستفسار تكتشف الحيل.

4-عليك إجراء بحث بالصور لمعرفة ما إذا كانت هذه الصور نفسها تظهر في أماكن أخرى بالإضافة إلى القائمة.

5-سدد بواسطة كود الخصم المباشر، وهو ما يسمح لك باستعادة المال خلال ثمانية أسابيع.

6- إذا لم تجد خاتم الموقع والعلامة المميزة والأرقام القانونية والبريد فاعلم أنه وهمي ومحتال.

7- إذا ساورتك شكوك عليك بالاتصال هاتفيًا فورًا أو إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني وانتظار الرد.الحجوزات الوهمية فنادق ومنتجعات