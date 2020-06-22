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لجنة متابعة إسكان العمالة بـ"حبونا" تواصل جهودها

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توالي تطبيق الفحوصات والتأكد من تطبيق الاشتراطات

لجنة متابعة إسكان العمالة بـ

تواصل لجنة متابعة إسكان العمالة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران تطبيق الاشتراطات الاحترازية من .

وتقوم اللجنة بإجراء الفحوصات للتأكد من خلو الساكنين من الأمراض الخاصة بالمساكن والتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات المتمثلة في التباعد والنظافة ولبس الكمامات وخلو المساكن من التكدس.

وتتواصل هذه الجهود، بعد إنهاء منع التجول، بإشراف ومتابعة محافظ حبونا عبدالله مبارك بن زامان .

لجنة متابعة إسكان العمالة بـ

منطقة نجران إسكان العمالة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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