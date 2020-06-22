أخبار عاجلة

تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض -
لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات -
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية -
الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية -
تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة -
الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
الرياضة أيضا أصابها الوباء... -
مساء dmc - محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية بحي الهرم لـ"كورونيش" سياحي -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 24/6/2020 | الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصين تعلن نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا

Print
الصين تعلن نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا الصين تعلن نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا
النتائج أظهرت أنه كان آمنًا ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير

الصين تعلن نجاح التجارب الأولية على البشر لأول عقار ضد كورونا

أعلن معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لشركة "ساينوفارما" الصينية نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لأول لقاح ضد المستجد في العالم.

ووفقًا لموقع "تشاينا دوت أورغ"، فقد أظهرت النتائج أن اللقاح كان آمنًا ولم يسبب أي رد فعل سلبي خطير، ونجح في تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في التجارب السريرية بعد تلقيهم جرعتين في غضون 28 يومًا.

وبحسب ما ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، ذكرت الشركة أن التجارب السريرية للقاح هي دراسة سريرية عشوائية "مزدوجة التعمية".

وفي 12 أبريل الماضي، حصل اللقاح على موافقة للتجارب السريرية، وبدأت المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية في محافظة ووتشي بمقاطعة هنان.

وأجريت التجارب السريرية لمدة 66 يومًا، وظهرت بيانات السلامة والفعالية للقاح المعطّل بعد حقنتين.

وجمعت نتائج الدراسة لمختلف الأعمار والإجراءات المختلفة والجرعات المختلفة وأوقات الحقن المختلفة بشكل كامل.

وقدمت التجارب التي تعد الأطول مدة في العالم، البيانات الأكثر شمولاً، كما أثبتت النتائج أن اللقاح هو الأكثر فعالية مما يوفر بيانات علمية قابلة للتقييم للوقاية من وباء كوفيد-19.

وقالت الشركة إن تجارب اللقاح شملت أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18-59 عامًا، وتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات على التوالي، جرعات منخفضة ومتوسطة وعالية من اللقاح، كما خضعوا لعمليات تطعيم مختلفة.

وصممت الدراسة لتقييم مدى سلامة اللقاح وفعاليته، مع التركيز على التغيرات في المناعة الخلوية بعد الجرعات لبحث عملية التطعيم والجرعة المناسبة ومدى سلامة وفعالية اللقاح والتغيرات في مستويات الأجسام المضادة في الجسم.

وحتى الآن، أكمل ما مجموعه 1120 شخصًا شارك في التجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية أخذ حقنتين من اللقاح.

وفيما يتعلق بالنوع الجديد من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه مؤخرًا في بكين، يخشى بعض الخبراء من أنه قد يؤدي إلى إضعاف فعالية اللقاح أو تعطيلها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة التكنولوجيا الحيوية التابعة لـ"سينوفارما" يانغ شياو مينغ إنه لاحظ هذا النوع الجيني الجديد، لكنه "لا يزال ضمن تغطية اللقاح الذي طورته الشركة، لذلك لن يؤثر على فعالية اللقاح المعطل الحالي".

وكشفت الشركة أنها تعمل بنشاط على تعزيز التعاون الخارجي في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وحددت نوايا التعاون مع الشركات والمؤسسات في العديد من البلدان.الصين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية