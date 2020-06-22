تعرّف على آخر مستجدات "الجائحة" في تونس والمغرب

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الأولى سجلت إصابتين جديدتين والإجمالي بالثانية 10079

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 1159 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 50 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1020 حالة.

من ناحية أخرى، أعلن المغرب اليوم عن تخطي عتبة 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا؛ حيث وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 10079، بعد تسجيل 102 حالة جديدة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 214، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 8319 بعد تعافي 35 شخصًا آخرين؛ مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 538 ألفًا و667 بعد الكشف المخبري.فيروس كورونا الجديد