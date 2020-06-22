صحافية أمريكية: "السراج" دفع 12 مليار دولار لـ"أردوغان" بعد التدخل في ليبيا

★ ★ ★ ★ ★

قالت: هناك 10 آلاف مرتزق سوري حصل كل منهم على 1500 دولار شهرياً

كشفت الصحافية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ليندسي سينيل، أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، دفع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 12 مليار دولار أمريكي، بعد تدخله عسكرياً في ليبيا.

وحسب التفاصيل التي نقلتها صحيفة "ليبيا ريفيو" عن الصحافية الأمريكية، فإن "الوفاق" أودعت 4 مليارات دولار أمريكي في البنك المركزي التركي في مناسبة أولى، ووضعت 8 مليارات دولار أخرى، تحت تصرف "أردوغان" مقابل التدخل عسكرياً في ليبيا.

ووفق ما نقله موقع "24" الإخباري الإماراتي فقد لفتت الصحافية إلى وجود 10 آلاف مرتزق سوري في ليبيا، حصل كل منهم على ما يقارب 1500 دولار شهرياً.أردوغان فايز السراج