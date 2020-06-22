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عسير.. إغلاق 8 صالونات حلاقة خالفت الإجراءات الاحترازية

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عسير.. إغلاق 8 صالونات حلاقة خالفت الإجراءات الاحترازية عسير.. إغلاق 8 صالونات حلاقة خالفت الإجراءات الاحترازية
الأمانة اتخذت الإجراءات المعمول بها نظامًا وتطبيق الجزاءات والعقوبات

عسير.. إغلاق 8 صالونات حلاقة خالفت الإجراءات الاحترازية

أغلقت أمانة منطقة عسير أمس، 8 صالونات حلاقة رجالية؛ وذلك بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار المستجد "كوفيد19".

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الإغلاق جاء بعد رصد عدة مخالفات؛ أبرزها عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة العملاء وموظفي صالونات الحلاقة من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأشار الحميدي إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها؛ حيث تم إغلاق 8 صالونات حلاقة مخالفة.أمانة منطقة عسير صالونات حلاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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