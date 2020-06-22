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: هذه هي إجراءاتنا لو فشل مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا

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مصر: هذه هي إجراءاتنا لو فشل مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا : هذه هي إجراءاتنا لو فشل مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا
أكدت إصرارها على إمكانية التوصل لاتفاق بشرط توافر حسن النية

مصر: هذه هي إجراءاتنا لو فشل مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا

كشفت الخارجية المصرية الاثنين، أنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض؛ فإن ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس": مصر مُصِرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق؛ ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية.

وأضاف: إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل؛ سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وستكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت الجمعة الماضي أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو المقبل، بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله.مصر إثيوبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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