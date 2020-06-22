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" للطيران" تكشف عن 91 رحلة إلى في الاتجاهين

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"مصر للطيران" تكشف عن 91 رحلة إلى السعودية في الاتجاهين " للطيران" تكشف عن 91 رحلة إلى في الاتجاهين
بدء التشغيل أول يوليو

كشفت المؤشرات عن عودة حركة الطيران الدولية بداية من يوليو القادم؛ حيث أعلنت شركة للطيران استئناف حركتها، وعرضت دليل الرحلات إلى العالم من أول يوليو؛ بل وأتاحت كذلك لعملائها الحجز الإلكتروني.

وأعلنت عن استئناف الرحلات المنتظمة إلى 16 مدينة عربية، وأظهر الموقع الإلكتروني للشركة توفير رحلات منتظمة وفي أول أسبوعين بعد فتح الأجواء، إلى كل من: الإمارات 35 رحلة أسبوعيًّا، و91 رحلة إلى بواقع 35 رحلة إلى جدة و21 إلى المدينة المنورة و21 إلى الرياض و14 إلى الدمام، و28 رحلة إلى الكويت، و3 رحلات إلى سلطنة عمان، و3 رحلات إلى البحرين، و5 رحلات إلى العراق.

وذكرت "مصر للطيران" أن جميع مواعيد وعدد الرحلات قابلة للتغيير والاتصالات بين الدول وفتح المطارات في الوجهات المحددة، وكشفت الشركة عن تدابير وإجراءات صحية واحترازية إضافية، تُحقق معايير الصحة والسلامة في الطائرة لجميع الركاب.

وكانت "مصر للطيران" قد علّقت جميع رحلات الطيران الدولية للركاب؛ للحد من انتشار منذ 19 مارس الماضي.شركة مصر للطيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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