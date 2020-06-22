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موديز: كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراءً في العالم

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موديز: كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراءً في العالم موديز: كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراءً في العالم
بـ 20 نقطة.. وقالت: الضرر الناجم عن الفيروس نحو مثلي الأزمة المالية

موديز: كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراءً في العالم

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الإثنين، إن سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراءً في العالم بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط في العام الجاري وهو تقريباً مثلي الضرر الذي شهدته إبان الأزمة المالية.

وتابع التقرير الجديد الدين في 14 دولة من الولايات المتحدة إلى اليابان وإيطاليا وبريطانيا وأجرى تقييماً لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا على أوضاعها المالية.

وجاء في التقرير "نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي، في هذه المجموعة، بنحو 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الازمة المالية الكبرى".

ووفق رويترز "مقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فإن ارتفاع عبء الدين سيكون فورياً وعلى نطاق واسع ما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سبّبها فيروس كورونا".

ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.وكالة موديز للتصنيف الائتماني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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