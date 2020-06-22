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لجنة النقل في الشورى تجتمع "عن بُعد" برئيس الخطوط الحديدية المكلف

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لجنة النقل في الشورى تجتمع "عن بُعد" برئيس الخطوط الحديدية المكلف لجنة النقل في الشورى تجتمع "عن بُعد" برئيس الخطوط الحديدية المكلف
لبحث أبرز إنجازات المؤسسة خلال مدة التقرير السنوي.. وأهم المعوقات

لجنة النقل في الشورى تجتمع

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى "عن بُعد"، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، التقريرَ السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/ 1441هـ، المحال للمجلس.

واستعرض المجتمعون أبرزَ إنجازات المؤسسة خلال مدة التقرير السنوي، وأهم المعوقات التي تواجه أداءها، ومراحل التحول التدريجي لنقل الأصول والممتلكات للشركة للخطوط الحديدية.

كما درسوا أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية خلال عام التقرير؛ تمهيدًا لإعداد تقريرها المتضمن توصياتها ورأيها ورفعه إلى المجلس لمناقشته في الفترة القادمة تحت القبة.

وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، عددًا من التساؤلات حول جهود المؤسسة في رفع جودة الخدمات التي تقدّمها لمستفيديها، ومعالجة المعوقات والمشكلات التي تواجهها.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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