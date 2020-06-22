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شاهد ما فعله كورونا بممثل أمريكي على المسرح

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شاهد ما فعله كورونا بممثل أمريكي على المسرح شاهد ما فعله كورونا بممثل أمريكي على المسرح
لم تظهر عليه الأعراض.. فأصبح الأمر مخيفًا لجميع مَن بالمسرح

شاهد ما فعله كورونا بممثل أمريكي على المسرح

كان ممثل كوميدي أمريكي يؤدي دوره على المسرح في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، وعند منتصف العرض بدأ يتلعثم بالكلمات، ثم سقط على المسرح؛ ليكتشف الجميع أنه مصاب بفيروس كورونا.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، أعلن الممثل والكوميدي ومذيع "CNN" السابق ديل هيوغلي، 57 عامًا، أن الاختبارات التي أُجريت له مساء الجمعة، أثبتت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وبثت وسائل إعلام أمريكية، شريط يكشف لحظة سقوط "هيوغلي" على المسرح؛ رغم محاولة أحد أفراد فرقته اللحاق به.. وفي النهاية قاموا بحمله خارج المسرح وهو فاقد الوعي.

وقالت "CNN": كان الأمر مخيفًا للجميع في المسرح الممثلين والجمهور.

كان "هيوغلي" يعاني من الإرهاق الشديد والجفاف بسبب العمل والسفر؛ لكن لم تظهر عليه أعراض كورونا.

وفي فيديو لاحق أكد "هيوغلي" إصابته، وقال: لم أكن أجد صعوبة في التنفس ولم يكن لديّ سعال، ولم يكن لديّ حمى، وما زلت لا أشعر بحمى، لم أفقد الشم أو التذوق؛ لكن يبدو أنني فقدت الوعي، وسقطت في منتصف العرض على المسرح، كان يجب أن أُجرِيَ اختبار كورونا.

وحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية، يخطط "هيوغلي" للخضوع للحجر الصحي في غرفته في "فندق ناشفيل"، لمدة 14 يومًا. ممثل كوميدي الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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