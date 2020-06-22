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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء "مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء
"الأرصاد" نبهت لسحب ممطرة ورياح على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر حتى الثامنة مساء.الباحة أمطار حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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