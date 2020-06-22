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قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في "خيم كمب 61"؟

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مناشدة بتدخل عاجل ينقذ شجر السمر من تسلط أشخاص على الموقع

قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في

طالب عدد من المواطنين، أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بسرعة التدخل وإنقاذ ما تبقى من شجر السمر في "خيم كمب 61" التابع لمحافظة محايل بعد تسلط عدد من الأشخاص على الأشجار مستغلين بُعد الموقع عن الأنظار.

هذا ويواصل مَن تسلطوا على الموقع قطعهم أشجار السمر الخضراء وإخفائها إلى أن تجف ليتم عرضها بعد ذلك للبيع، في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية عن تلك الجريمة التي تخلف دماراً بيئياً يعود ضرره على الإنسان.

قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في

قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في

قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في

قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في

قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في

قطع وتجفيف وبيع ثم دمار بيئي.. ماذا يحدث في

شجر السمر عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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