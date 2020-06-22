أمريكا.. قتيلان و7 جرحى في إطلاق نار ودهس في "نورث كارولينا"

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الشرطة: حادث صدم أعقب إطلاق النار أصاب 5 أشخاص في الولاية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن قتيلين و7 جرحى سقطوا في إطلاق نار وعملية دهس في ولاية نورث كارولينا.

وأضافت الشرطة، أن حادث صدم أعقب إطلاق النار أصاب 5 أشخاص في الولاية.

وقالت شرطة المدينة في البداية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، في وقت مبكر يوم الإثنين، إن شخصًا واحدًا قتل في مكان الحادث، بينما أصيب عدد آخر بجروح من جراء إطلاق نار، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

لكن نائب قائد شرطة المدينة، جوني جينينجز، قال للصحفيين إنه تم التأكد من مقتل شخصين.

وأضاف جينينجز، أيضًا أن 5 أشخاص آخرين صدمتهم مركبات بعد إطلاق النار.

وأشار جينينجز، إلى أن هناك أدلة على وجود عدة أشخاص أطلقوا الرصاص، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الشرطة قد احتجزت أي شخص.

يُشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية خلال ساعات، فقد أعلنت الشرطة، أمس الأحد، في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الواقعة شمال الولايات المتحدة الأميركية مقتل رجل وإصابة 11 شخصًا بجروح لا تهدد حياتهم في إطلاق نار.

ونصحت حينها في تغريدة على حسابها على تويتر المواطنين بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل حول إطلاق النار.

يُشار إلى أن المنطقة المذكورة عبارة عن حي تجاري يقع بالقرب من مسرح لاندمارك أبتاون، حيث يوجد عديد من الحانات والمطاعم.الشرطة الأمريكية