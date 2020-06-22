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معهد الحرم المكي يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد

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معهد الحرم المكي يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد معهد الحرم المكي يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد
في المرحلتين المتوسطة والثانوية بأقسامهما الثلاثة ووفق عدة شروط

معهد الحرم المكي يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد

أعلنت إدارة معهد الحرم المكي الشريف، فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بأقسامهما الثلاثة: القسم الصباحي والقسم المسائي والقسم النسائي.

وبيّن مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، أن التسجيل سيكون متاحاً -بمشيئة الله تعالى- عبر الرابط الإلكتروني من يوم الإثنين 1 / 11 / 1441هـ حتى يوم الإثنين 15 / 11 / 1441هـ.

وأوضح أن إدارة المعهد حدّدت عدداً من الشروط للقبول في المعهد تتضمن أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي يتم تحديده لاحقاً في حال القبول المبدئي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً.

رابط التسجيل:

https://me.classera.com/students/register/eDlzOGQ5ODdzODc1ZnZkZmdlcmFzZGZhc2RmYXNkZmFzZGZhc2RmYWRmNTQxMjgyNDY%3D#معهد الحرم المكي الشريف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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