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المرحلة الأخيرة لضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي راسل".. اليوم

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المرحلة الأخيرة لضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي راسل".. اليوم المرحلة الأخيرة لضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي راسل".. اليوم
سيرتفع وزن "أرامكو" في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية إلى 0.77%

المرحلة الأخيرة لضم السوق السعودي لمؤشر

تبدأ اليوم الإثنين تنفيذ الفترة الثانية والأخيرة من المرحلة الخامسة لضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بناءً على إغلاقات يوم الخميس 18 يونيو 2020.

وكانت "فوتسي راسل" قد قررت تقسيم المرحلة الخامسة والأخيرة من ضم الأسهم إلى مؤشراتها البالغة نسبتها 25% من قيمة السوق السعودي في المؤشر إلى شريحتين: الأولى بنسبة 25% من المرحلة تم تنفيذها في مارس الماضي، والأخرى بنسبة 75% يتم تنفيذها اليوم.

وقالت "فوتسي": إنه تبعاً لذلك سيرتفع وزن "أرامكو" في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية من 0.51% إلى 0.77%.

وانتهت بذلك مراحل انضمام السوق السعودي لمؤشرات الأسواق الناشئة التي بدأت في مارس 2019، حيث تم الانتهاء من انضمام السوق لمؤشر "إم إس سي آي" في أغسطس 2019، وتم الانتهاء من انضمام السوق لمؤشر "ستاندرد آند بورز داو جونز" في سبتمبر الماضي.

ووفق موقع "أرقام" الاقتصادي، بلغت الاستثمارات غير النشطة الداخلة التي تم توقع دخولها للسوق السعودي خلال مراحل الانضمام نحو 56 مليار ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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