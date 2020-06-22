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مدير تعليم الأفلاج يتابع استلام المقررات الدراسية بالمستودعات المركزية

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مدير تعليم الأفلاج يتابع استلام المقررات الدراسية بالمستودعات المركزية

تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم الاثنين آلية استلام الكتب الدراسية من وزارة التعليم بمستودعات الإدارة.
وناقش "آل مغيرة" مع رئيس قسم التجهيزات المدرسية شنار الشكرة، آلية استلام الكتب الدراسية وخطة العمل بالمستودعات المركزية؛ مشيداً بجهود قسم التجهيزات المدرسية "المستودعات" في تنظيم خطة الاستلام والإعداد الجديد لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي.
وتواصل وزارة التعليم تسليم الكتب الدراسية لإدارات التعليم لضمان توفير المقررات الدراسية بوقت كافية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

تعليم الأفلاج الكتب الدراسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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