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نجران.. أكثر من 33 ألف جولة رقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة

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نجران.. أكثر من 33 ألف جولة رقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة نجران.. أكثر من 33 ألف جولة رقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة
للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية من "كورونا"

نجران.. أكثر من 33 ألف جولة رقابية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة

نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من 33701 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الوقائية.

كما جرى تنفيذ 10454 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 30965 موقعًا، شملت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين.

وأكد أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، استمرار الأمانة والبلديات التابعة لها، في أعمالها الرقابية الميدانية على المحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف الأرصفة وواجهات المحلات والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.أمانة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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