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القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى باليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى باليوم الوطني لبلاده القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى باليوم الوطني لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للحكومة وللشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى باليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للدوق هنري؛ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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