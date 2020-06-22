أخبار عاجلة

تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض -
لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات -
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية -
الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية -
تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة -
ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة -
الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
الرياضة أيضا أصابها الوباء... -
مساء dmc - محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية بحي الهرم لـ"كورونيش" سياحي -
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 24/6/2020 | الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حرارة تلامس الـ 50.. "72 ساعة من الأجواء الساخنة والغبار" في مكة

Print
حرارة تلامس الـ 50.. "72 ساعة من الأجواء الساخنة والغبار" في مكة حرارة تلامس الـ 50.. "72 ساعة من الأجواء الساخنة والغبار" في مكة
رياح شديدة شرقية جافة تعمل على إثارة الأتربة والدرجات تنخفض الخميس

حرارة تلامس الـ 50..

توقّع "طقس العرب"، بحسب مؤشر التوقعات الجوية الصادرة، استمرار انعدام فرص الأمطار على منطقة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة خلال هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن الطقس يبقى مستقراً بوجه عام يومَي الأحد والإثنين، وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتصبح في أوائل الأربعينيات مئوية اليوم الإثنين.

وتوقع أن تشهد مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة يومَي الثلاثاء والأربعاء رياحاً شديدة شرقية جافة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار وارتفاع درجات الحرارة لمستويات تقترب من حاجز الـ 50 درجة مئوية، وتسود أجواء حارة ومرهقة، على أن تنخفض درجات الحرارة اعتباراً من الخميس.

وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة للأيام المقبلة؛ توقع أن تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة مكة المكرّمة يوم الثلاثاء 47 درجة مئوية، والأربعاء 46 درجة مئوية، والخميس المقبل 44 درجة مئوية.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض

تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض

لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

شبكة عيون الإخبارية