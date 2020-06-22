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مركز "غاماليا" للأوبئة: فعالية اللقاح الروسي قد تمتد إلى عامين على الأقل

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مركز "غاماليا" للأوبئة: فعالية اللقاح الروسي قد تمتد إلى عامين على الأقل مركز "غاماليا" للأوبئة: فعالية اللقاح الروسي قد تمتد إلى عامين على الأقل
سوف يتم حقنه مرتين مع حاملات مختلفة ويعطي مناعة ووقاية لمدة طويلة

مركز

أعلن ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، أن اللقاح الذي تم التوصل إليه بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية سيحمي من العدوى لمدة تزيد على عامين.

وكانت التجارب السريرية لهذا للقاح الروسي الذي طُور بمشاركة وزارة الدفاع قد انطلقت في 18 يونيو بمستشفى بوردينكو، على عينة من 18 متطوعاً، ويخطط الانتهاء منها بنهاية الشهر المقبل.

وبحسب " اليوم"، قال غينتسبورغ في تصريح صحفي: "يتم حقن اللقاح مرتين. علاوة على ذلك، فإن الجين ذاته يتم حقنه مع حاملات مختلفة، ما يتيح إمكانية ليس فقط الحصول على مناعة وقائية، بل الحصول عليها لمدة طويلة من الزمن".

ولفت إلى أن "هذا النهج يضمن باحتمال كبير أن يكون الشخص الذي تلقى هذا اللقاح في نسخة معززة، محمياً من العدوى المحتملة بالفيروس التاجي لمدة سنتين على الأقل، وربما لفترة أطول".

وكشف الخبير أن مثل هذا التأثير طويل الأمد للدواء تم إثباته من خلال العمل المشترك بين المركز المختص والمؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية على اللقاحات ضد فيروس إيبولا في غينيا بإفريقيا.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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