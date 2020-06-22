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عداد كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً

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عداد كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً عداد كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً
إحصائية: عدد المصابين ارتفع اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً

عداد كورونا.. الإصابات عالمياً تتخطى 9 ملايين والوفيات 470 ألفاً

أشارت بيانات موقع Worldometers الذي يتتبع مستجدات جائحة ، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس عالميا تجاوز عتبة الـ 9 ملايين، بينما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 470 ألفاً.

وحسب الموقع، تم تسجيل 9 ملايين و51,5 ألف إصابة، منها 470795 حالة وفاة و4 ملايين و841941 حالة شفاء.

ووفق " اليوم"، ذكر الموقع أن عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 130382 شخصاً.

وكشف عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات العالمية لا يزال دون 9 ملايين بقليل، إذ بلغ بحلول هذا الصباح 8 ملايين 952,4 ألف، منها 468331 حالة وفاة، و4 ملايين 434 628 حالة شفاء.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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