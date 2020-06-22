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دول القارة الإفريقية تقترب من عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا

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دول القارة الإفريقية تقترب من عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا دول القارة الإفريقية تقترب من عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا
تسجيل 142 ألفاً و745 حالة شفاء.. والوفيات 7944 شخصاً

دول القارة الإفريقية تقترب من عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، تسجيل دول القارة الإفريقية 298 ألفاً و370 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا إلى غاية اليوم.

وأضاف بيان صادر عن المركز، أنه تم تسجيل 142 ألفاً و745 حالة شفاء من الفيروس في دول القارة، لافتاً النظر إلى وفاة 7944 شخصاً بهذا الوباء، وذلك بالتزامن مع وجود نحو 140 ألف مصاب داخل المستشفيات يتلقون العلاج.

وتتصدّر جمهورية جنوب إفريقيا دول القارة الإفريقية، من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تجاوزت إصاباتها 92 ألف حالة مؤكدة، تليها بأكثر من 50 ألف إصابة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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