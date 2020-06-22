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"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والشمالية والجوف والوسطى

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"الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والشمالية والجوف والوسطى "الأرصاد": رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والشمالية والجوف والوسطى
تحد من مدى الرؤية الأفقية.. وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى، كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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