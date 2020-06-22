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أمانة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة

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في إطار التحوُّل الرقمي لتقديم الخدمات للمستفيدين وتسهيل طلب الخدمات

أمانة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة

أطلقت أمانة منطقة جازان اليوم خدمة "موعد" لحجز مواعيد المراجعة للأمانة وبلديات المنطقة إلكترونيًّا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الخدمة تأتي في إطار سعي أمانة المنطقة المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي المستجد للتقليل من تكدُّس المراجعين في مقرها الرئيس وفي البلديات المرتبطة بها في محافظات ومراكز منطقة جازان؛ وذلك من أجل المحافظة على سلامة وصحة المراجعين ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين.

وحثَّ أمين منطقة جازان المراجعين على الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://jazan.sa/ar/pages/Appointment.aspx ، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد، والحصول على التذكرة الإلكترونية. مشيرًا إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابات الدخول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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