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بعد تجاوز عقبة سوسييداد .. ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة

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في الجولة 30 من الدوري الإسباني

بعد تجاوز عقبة سوسييداد .. ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة

انتزع فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، من غريمه التقليدي برشلونة، بعد أن كسب مواجهته أمام مضيفه ريال سوسييداد بهدفين مقابل هدف واحد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30.


بهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 65 نقطة، متساويًا مع الكاتالوني الذي هبط إلى المركز الثاني، بينما تصدر الميرينجي بفضل المواجهات المباشرة، حيث تعادلا ذهابًا، وفاز الريال إيابًا، فيما تجمد رصيد المضيف عند 47 نقطة في المركز السادس.


افتتح سيرجيو راموس قائد الفريق التسجيل من ركلة جزاء (50)، قبل أن ينجح الفرنسي كريم بنزيمة من ترك بصمته مجددًا بهدف آخر عزز تقدم فريقه (70)، ثم قلص ريال سوسييداد الفارق بهدف ميكيل مورينو (83) ، ولم تمنح الدقائق الـ 6 ( الوقت بدلاً من الضائع) إدراك التعادل بالنسبة لسوسييداد، بل بقيت النتيجة كما هي حتى صافرة النهاية.

بعد تجاوز عقبة سوسييداد .. ريال مدريد ينتزع الصدارة من برشلونة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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