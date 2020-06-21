نائب أمير الجوف ينوه بإجراءات القيادة للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم

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بمناسبة الموافقة على رفع منع التجول بشكل كامل والعودة إلى الأوضاع الطبيعية

رفع نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول في المملكة بشكل كامل والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.

ونوه بما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم منذ بداية الجائحة وحتى العودة إلى الحياة الطبيعية وفق بروتوكول محدد تماشياً مع مكافحة الفيروس والحرص على عدم تفشيه، وفق ما أعلنته الوزارات المعنية من إجراءات احترازية سواء في القطاع العام أو الخاص أو في المواقع العامة.

وأهاب نائب أمير الجوف بالجميع باتباع القرارات المتخذة والتقيد بها من أجل سلامة الجميع ولكي نعود بإذن الله إلى حياتنا الطبيعية بصحة وسلامة.

ودعا الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها لتواصل مسيرة الخير والنماء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " وأن يرفع هذا البلاء عن الجميع.